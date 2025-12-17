Une foi absolue dans la fiction, avec Jean-Baptiste Del Amo Musée de Bretagne Rennes Vendredi 6 février 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

À une époque où le réel tend à supplanter la fiction, Jean-Baptiste Del Amo réaffirme

la nécessité vitale de l’imaginaire.

Avec son dernier roman, La nuit ravagée, il nous entraîne sur les pas d’une bande d’amis lycéens vivant dans une zone pavillonnaire en périphérie de Toulouse et fascinés par une maison abandonnée – hantée ? – qui exerce sur eux une inquiétante attraction.

Déclaration d’amour au genre horrifique, à l’imaginaire, au rêve et au fantasme, La nuit

ravagée est aussi le portrait mélancolique d’une époque – les années 1990 – et d’une

génération : celle de l’auteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T18:30:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



