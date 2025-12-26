Une folie de plus Saint-André-les-Vergers

Une folie de plus

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

La Troupe, collectif vocal passionné, vous convie à une expérience polyphonique intense et inattendue.

Un spectacle où les harmonies prennent corps, où le répertoire de Pascal Obispo devient terrain de jeu, de cœur et d’émotion.



Chaque chanson, revisitée à plusieurs voix, devient un tableau vivant, entre force brute et délicatesse partagées.



Pour sublimer cette création unique, les artistes emblématiques des 10 Commandements se joignent à l’aventure, partageant la scène dans une nouvelle lumière, alliant complicité et énergie renouvelées dans une interprétation conjuguée et rare de titres comme Mon Frère ou L’envie d’aimer .



Ce concert est plus qu’un moment musical

c’est un tissage de voix, une onde vibrante de souvenirs, de frissons, de liberté.



Laissez-vous emporter.

Laissez-vous surprendre, par UNE FOLIE DE PLUS !



Avec la participation exceptionnelle de Ginie Line, Ahmed Mouici et Pablo Villafranca, artistes originels de la comédie musicale Les 10 Commandements.

Direction artistique Christophe Allègre. .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

