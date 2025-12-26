Une folie de plus Saint-André-les-Vergers
Une folie de plus Saint-André-les-Vergers samedi 17 janvier 2026.
Une folie de plus
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : 30 – 30 – 30 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-18
La Troupe, collectif vocal passionné, vous convie à une expérience polyphonique intense et inattendue.
Un spectacle où les harmonies prennent corps, où le répertoire de Pascal Obispo devient terrain de jeu, de cœur et d’émotion.
Chaque chanson, revisitée à plusieurs voix, devient un tableau vivant, entre force brute et délicatesse partagées.
Pour sublimer cette création unique, les artistes emblématiques des 10 Commandements se joignent à l’aventure, partageant la scène dans une nouvelle lumière, alliant complicité et énergie renouvelées dans une interprétation conjuguée et rare de titres comme Mon Frère ou L’envie d’aimer .
Ce concert est plus qu’un moment musical
c’est un tissage de voix, une onde vibrante de souvenirs, de frissons, de liberté.
Laissez-vous emporter.
Laissez-vous surprendre, par UNE FOLIE DE PLUS !
Avec la participation exceptionnelle de Ginie Line, Ahmed Mouici et Pablo Villafranca, artistes originels de la comédie musicale Les 10 Commandements.
Direction artistique Christophe Allègre. .
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr
