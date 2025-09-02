Une forêt en bois…construire – La Mâchoire 36 Carré Saint-Médard-en-Jalles

de 9 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-21T14:30:00 – 2026-01-21T15:10:00

Fin : 2026-01-24T14:30:00 – 2026-01-24T15:10:00

Forêt à fabriquer, imagination à libérer !

Au milieu d’un joyeux désordre de branches, de planches et de ficelle, Sylvestre construit sa forêt. Une cabane, un arbre, une porte, une table ? Tout prend vie entre ses mains. Il bricole, invente, s’émerveille, et pose cette question simple et profonde : c’est quoi, ma forêt ? Dans une scénographie en perpétuelle évolution, ce candide aux allures d’artiste dessine un autoportrait sensible, poétique et plein de fantaisie. Une parenthèse onirique qui célèbre la beauté de la matière brute, le plaisir de construire de ses mains, et la force de l’imaginaire. Une échappée belle pour petit·es et grand·es, à la croisée du jeu, de la poésie et de l’émotion.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Mathieu Rousseau