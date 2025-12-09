UNE FORÊT Ganges

UNE FORÊT

Petite et grand sont frère et sœur et vivent avec leur mère. Porté par des comédiens formidables.

Petite et grande sont frères et sœurs et vivent avec leur mère. Grand, populaire au collège, attire l’attention et l’admiration de ses camarades ,tandis que Petite, pleine de tics, doit faire face aux moqueries de ses pairs. Félicie Artaud, experte dans l’art de manipuler les contes, s’inspire du Petit Poucet et de Hansel et Gretel pour créer une fable captivante. .

Little and Big are brother and sister and live with their mother. Carried off by formidable actors.

