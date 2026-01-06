Une forêt pleine de vie Laval

Une forêt pleine de vie

Bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 09:30:00

fin : 2026-02-24 11:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Entre racines, feuillages et mousses, la forêt grouille de vie !

Partez à la découverte de sa biodiversité, observez ses habitants et laissez-vous surprendre par la richesse de ce monde discret et fascinant.

Bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

English :

Between roots, foliage and moss, the forest is teeming with life!

Discover its biodiversity, observe its inhabitants and be amazed by the richness of this discreet and fascinating world.

