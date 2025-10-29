Une forêt vivante dans la ville à Anglet Forêt du Pignada Anglet

Forêt du Pignada Allée d’Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du programme d’animations des espaces naturels sensibles, organisé par le Conseil Départemental, la Direction de l’Environnement vous propose une petite balade à destination des jeunes enfants, ponctuée d’ateliers en parcourant la forêt.

En ville, la nature ordinaire trouve refuge dans nos jardins, parcs urbains, espaces boisés. Forêt intra-urbaine, le Pignada est un réservoir pour la biodiversité locale.

Partez sur les traces et indices de présence de la faune. Apprenez-en plus sur les espèces connues comme le hérisson et l’écureuil roux qui sont protégés mais leurs effectifs diminuent.

Echangeons sur les bonnes pratiques pour rendre nos villes plus accueillantes pour ces espèces communes mais indispensables.

Tout public (dès 6 ans). .

Forêt du Pignada Allée d’Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

