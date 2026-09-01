Une forteresse grecque Visite commentées -JEP 2025 L’Almanarre Hyères
samedi 19 septembre 2026 · L'Almanarre · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Une forteresse grecque Visite commentées -JEP 2025
L’Almanarre 559 Route de l’Almanarre Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2026.
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L’Almanarre 559 Route de l’Almanarre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
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English :
Guided tours as part of Heritage Days 2026.
L’événement Une forteresse grecque Visite commentées -JEP 2025 Hyères a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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