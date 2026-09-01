Une forteresse grecque Visite commentées -JEP 2025 L’Almanarre Hyères

Informations pratiques

Hyères

Une forteresse grecque Visite commentées -JEP 2025

L’Almanarre 559 Route de l’Almanarre Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2026.

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L’Almanarre 559 Route de l’Almanarre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

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English :

Guided tours as part of Heritage Days 2026.

L’événement Une forteresse grecque Visite commentées -JEP 2025 Hyères a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Provence Méditerranée