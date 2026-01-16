Une goutte d’eau Musique du monde

Espace Brémontier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Une goutte d’eau , spectacle familial dès 5 ans, est une aventure musicale où Perrine Fifadji et ses musiciens mêlent

violoncelle, voix, guitare et cymbales envoûtantes. Ce deuxième opus, à la fois tendre et pudique, raconte une odyssée personnelle et explore la force intérieure qui nous unit tous. Avec des mots empruntés à plusieurs langues, l’artiste célèbre ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, créant une intimité qui touche à l’universel. À découvrir dans le cadre du festival Bazar des Mômes.

À partir de 5 ans Tarif plein à 8€, tarif réduit à 3€

Placement libre assis.

Billetterie en ligne sur espacebremontier-ares.fr.

Renseignements au 05 56 03 93 03.

Lieu Espace Brémontier. .

Espace Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une goutte d’eau Musique du monde Arès a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme d’Arès