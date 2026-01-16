Une goutte d’eau Musique du monde Arès

Une goutte d'eau Musique du monde Arès mercredi 25 mars 2026.

Espace Brémontier Arès Gironde

Une goutte d’eau , spectacle familial dès 5 ans, est une aventure musicale où Perrine Fifadji et ses musiciens mêlent
violoncelle, voix, guitare et cymbales envoûtantes. Ce deuxième opus, à la fois tendre et pudique, raconte une odyssée personnelle et explore la force intérieure qui nous unit tous. Avec des mots empruntés à plusieurs langues, l’artiste célèbre ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, créant une intimité qui touche à l’universel. À découvrir dans le cadre du festival Bazar des Mômes.

À partir de 5 ans Tarif plein à 8€, tarif réduit à 3€
Placement libre assis.
Billetterie en ligne sur espacebremontier-ares.fr.
Renseignements au 05 56 03 93 03.

Espace Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03 

