Une goutte d’eau Musique du monde Arès

Une goutte d’eau , spectacle familial dès 5 ans, est une aventure musicale où Perrine Fifadji et ses musiciens mêlent
violoncelle, voix, guitare et cymbales envoûtantes. Ce deuxième opus, à la fois tendre et pudique, raconte une odyssée personnelle et explore la force intérieure qui nous unit tous. Avec des mots empruntés à plusieurs langues, l’artiste célèbre ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, créant une intimité qui touche à l’universel. À découvrir dans le cadre du festival Bazar des Mômes.
À partir de 5 ans Tarif plein à 8€, tarif réduit à 3€
Placement libre assis.
Billetterie en ligne sur espacebremontier-ares.fr.
Renseignements au 05 56 03 93 03.
Lieu Espace Brémontier. .
Espace Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03
