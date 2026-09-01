Informations pratiques

Castanet-Tolosan

UNE GRANDE FÊTE POUR L’OUVERTURE DE CASTAGORA !

Castagora, , Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26

Du 18 au 26 septembre, Castagora ouvrira grand ses portes aux habitant·es.

La grande fête d’ouverture de Castagora aura lieu du 18 au 26 septembre !

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### Ateliers, concerts, spectacles, lectures, jeux, visites guidées et rencontres rythmeront cette semaine de découverte, pensée pour inviter chacun·e à explorer les différents espaces et les multiples usages du lieu.

**Le temps fort de cette ouverture se tiendra le 18 septembre, de 19h à 22h.** Une soirée festive sera ouverte à tous·tes ! Les Castanéen·nes et les élu·es prendront la parole dans ce nouvel espace. Il s’ensuivra un apéritif offert par la Ville et préparé en partie par des citoyen·nes.

La soirée se poursuivra avec les Teenagers, un groupe de rock composé de jeunes. Un bal traditionnel occitan sera également animé par Cappelats, un trio composé d’un violon, d’une mandoline et d’un piano, et accompagné d’une auberge espagnole !

Découvrez [le programme détaillé ici](https://www.castanet-tolosan.fr/publications-131/programme-castagora-1-4277.html?cHash=3d854667b1fab09e098d50faeb2fcd77), ainsi que les modalités pour adhérer à Castagora et s’inscrire aux premières activités. .

Castagora, , Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie castagora@castanet-tolosan.fr

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English :

From September 18 to 26, Castagora will open its doors wide to residents.

L’événement UNE GRANDE FÊTE POUR L’OUVERTURE DE CASTAGORA ! Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE