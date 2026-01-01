Une grosse claque en un clic | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Une grosse claque en un clic | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 31 janvier 2026.
Une grosse claque en un clic | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31 22:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Eléonore Bauer, auteur des spectacles aux millions de spectateurs Ma sœur est un boulet , les femmes sont folles et quittes moi si tu peux , revient avec une comédie hilarante mise en scène par Romain Thunin.
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Eléonore Bauer, author of the million-selling shows Ma s?ur est un boulet , les femmes sont folles and quittes moi si tu peux , returns with a hilarious comedy directed by Romain Thunin.
L’événement Une grosse claque en un clic | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-20 par Clermont Auvergne Volcans