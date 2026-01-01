Une grosse claque en un clic | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Une grosse claque en un clic | Comédie des Volcans

Eléonore Bauer, auteur des spectacles aux millions de spectateurs Ma sœur est un boulet , les femmes sont folles et quittes moi si tu peux , revient avec une comédie hilarante mise en scène par Romain Thunin.

Eléonore Bauer, author of the million-selling shows Ma s?ur est un boulet , les femmes sont folles and quittes moi si tu peux , returns with a hilarious comedy directed by Romain Thunin.

