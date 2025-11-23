Une guerre civile, Elizabethtown, USA Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 22 mars 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

À Elizabethtown (Pennsylvanie), la campagne locale pour élire cinq sièges au conseil scolaire à l’automne 2023 bat son plein.

Entre Républicains d’extrême droite influencés par Steve Bannon et démocrates modérés, la bataille pour le contrôle de l’éducation publique vire à la guerre culturelle : livres interdits, remise en cause des droits LGBTQ. Le film observe une démocratie fragilisée au quotidien.

Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre avec Auberi Edler, réalisatrice. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, dans le cadre du cycle America America. (Auberi Edler, 1h58, 2024, Les films d’ici Méditerranée, vostfr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:40:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine