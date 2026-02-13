Une guerre civile, Elizabethtown, USA, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Une guerre civile, Elizabethtown, USA Dimanche 22 mars, 16h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Entre Républicains d’extrême droite influencés par Steve Bannon et démocrates modérés, la bataille pour le contrôle de l’éducation publique vire à la guerre culturelle : livres interdits, remise en cause des droits LGBTQ. Le film observe une démocratie fragilisée au quotidien.

Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre avec Auberi Edler, réalisatrice et animée par Mirabelle Fréville.

​En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, dans le cadre du cycle America America. (Auberi Edler, 1h58, 2024, Les films d’ici Méditerranée, vostfr)

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

À Elizabethtown (Pennsylvanie), la campagne locale pour élire cinq sièges au conseil scolaire à l’automne 2023 bat son plein. Docs_du _dimanche

Les films d’ici Méditerranée