Une heure à l’Audito Pontarlier

Une heure à l’Audito

Auditorium P. Martin Conservatoire E. Dupont Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 18:30:00

fin : 2026-03-17 19:30:00

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31

Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Heure musicale présentée par les élèves du Conservatoire. La variété des disciplines, des esthétiques, des formations instrumentales, des âges des artistes, des ensembles et des projets divers en font un moment particulièrement coloré, riche en surprises et émotions.

Entrée libre. .

Auditorium P. Martin Conservatoire E. Dupont Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

