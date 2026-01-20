Une heure à l’Audito Pontarlier
Auditorium P. Martin Conservatoire E. Dupont Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2026-03-03 18:30:00
fin : 2026-03-17 19:30:00
2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31
Organisé par le conservatoire Elie Dupont.
Heure musicale présentée par les élèves du Conservatoire. La variété des disciplines, des esthétiques, des formations instrumentales, des âges des artistes, des ensembles et des projets divers en font un moment particulièrement coloré, riche en surprises et émotions.
Entrée libre. .
Auditorium P. Martin Conservatoire E. Dupont Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
