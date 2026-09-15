Informations pratiques

Pontarlier

Une heure à l’Audito

Auditorium P. Martin – Conservatoire E. Dupont Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:30:00

fin : 2026-10-13 20:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Heure musicale des élèves du Conservatoire Élie Dupont. Découvrez une grande diversité de disciplines, d’instruments et de répertoires, portés par des musiciens de tous âges, en solo ou en ensemble. Un rendez-vous haut en couleur, riche en surprises et en émotions !

Entrée libre. .

Auditorium P. Martin – Conservatoire E. Dupont Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Une heure à l’Audito

L’événement Une heure à l’Audito Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS