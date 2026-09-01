Une heure avec Frida Kahlo Théâtre Comédie Bastille PARIS

Informations pratiques

En juillet 1954, s’éteignait l’une des figures les plus intrigantes du XXème siècle : l’artiste mexicaine Frida Kahlo.

70 ans après sa disparition, son oeuvre continue de passionner, et sa vie de femme libre et engagée, résonne singulièrement dans notre époque contemporaine.

Faisant de la peinture sa raison de vivre, Frida y livre tout à la fois le témoignage pictural de ses souffrances physiques, de ses amours passionnées et de son vague à l’âme.

En écho au corps meurtri de Frida, la comédienne Laurence Ruatti se jette à corps perdu dans cette ode colorée qui rend tangible toute la magie de l’univers de Kahlo.

Révolution mexicaine, accident tragique, amour déconstruit, passions saphiques, explosions de couleurs… cette heure avec Frida Kahlo, c’est un spectacle total, ou les images, le texte, la musique et la danse galvanisent le voyage sensible d’une femme charismatique dont la résilience fertile force notre admiration.

Viva la vida ! Viva la libertad ! Un spectacle total !

Du mercredi 23 septembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026 :

mercredi

de 21h00 à 21h15

payant

1ère cat : 40 € – 2ème cat 30 €

Habitants du 11ème arr. : 12.50 €

Moins de 26 ans : 12.50 €

Tarif de groupe : 24.50 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T00:00:00+02:00

fin : 2026-12-30T22:15:00+01:00

Date(s) : 2026-09-23T21:00:00+02:00_2026-09-23T21:15:00+02:00;2026-09-30T21:00:00+02:00_2026-09-30T21:15:00+02:00;2026-10-07T21:00:00+02:00_2026-10-07T21:15:00+02:00;2026-10-14T21:00:00+02:00_2026-10-14T21:15:00+02:00;2026-10-21T21:00:00+02:00_2026-10-21T21:15:00+02:00;2026-10-28T21:00:00+02:00_2026-10-28T21:15:00+02:00;2026-11-04T21:00:00+02:00_2026-11-04T21:15:00+02:00;2026-11-11T21:00:00+02:00_2026-11-11T21:15:00+02:00;2026-11-18T21:00:00+02:00_2026-11-18T21:15:00+02:00;2026-11-25T21:00:00+02:00_2026-11-25T21:15:00+02:00;2026-12-02T21:00:00+02:00_2026-12-02T21:15:00+02:00;2026-12-09T21:00:00+02:00_2026-12-09T21:15:00+02:00;2026-12-16T21:00:00+02:00_2026-12-16T21:15:00+02:00;2026-12-23T21:00:00+02:00_2026-12-23T21:15:00+02:00;2026-12-30T21:00:00+02:00_2026-12-30T21:15:00+02:00

Théâtre Comédie Bastille 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 ClimatiséPARIS

https://www.comedie-bastille.com +33148075207 caisse@comedie-bastille.com



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