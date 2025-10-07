Une heure avec Mika Biermann, « trois jours dans la vie de Paul Cézanne » Université du temps libre Marseille 6e Arrondissement

Mardi 7 octobre 2025 à partir de 16h15. Université du temps libre 11 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Mika Biermann nous offre une image à une échelle plus humaine de Paul Cézanne en présentant son livre « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne ».

Alors que la ville d’Aix-en-Provence célèbre cette année Cézanne, à juste titre, comme le père ingénieux de la peinture moderne, l’auteur et artiste Mika Biermann nous en offre une image à une échelle plus humaine. Dans le livre « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne », nous rencontrons un homme barbu, d’âge avancé, d’un caractère plutôt brut et solitaire entièrement concentré sur son art… jusqu’à ce qu’un crime le fasse sortir de son monde.

Mika Biermann est né en Allemagne, mais écrit directement en français. Après ses études aux Beaux-Arts à Berlin, il s’est installé à Marseille, où il a exercé parmi d’autre la profession de guide de musée. Il vient de publier son treizième ouvrage J’, aux éditions Anacharsis.



En partenariat avec l’Université du Temps Libre Marseille. .

Université du temps libre 11 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Mika Biermann offers us a more human-scale image of Paul Cézanne with her book « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne » (Three days in the life of Paul Cézanne).

German :

Mika Biermann bietet uns ein Bild von Paul Cézanne in einem menschlicheren Maßstab, indem sie ihr Buch « Drei Tage im Leben von Paul Cézanne » vorstellt.

Italiano :

Mika Biermann ci offre un’immagine più a misura d’uomo di Paul Cézanne con il suo libro « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne » (Tre giorni nella vita di Paul Cézanne).

Espanol :

Mika Biermann nos ofrece una imagen a escala más humana de Paul Cézanne con su libro « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne » (Tres días en la vida de Paul Cézanne).

