UNE HEURE DE PHILOSOPHIE – THEATRE DES 3 CLES – PARIS Paris

UNE HEURE DE PHILOSOPHIE Début : 2025-12-22 à 13:00. Tarif : – euros.

Un homme ordinaire retrace l’histoire incroyable de la philosophie et les idées des grands philosophes en une heure.Du procès de Socrate à l’éternel retour de Nietzsche, de la caverne de Platon à la joie de Spinoza…Un spectacle interactif et didactique pour les débutants curieux d’apprendre ou les initiés qui souhaitent revoir les bases avec humour. Une citation entre guillemets par un auteur anonyme ça fait toujours plus sérieux – Anonyme.Complet au OFF 2022, 2023 et 2024.Auteur et Mise en scène : Christophe DelortDistribution : Christophe Delort ou Clément NaslinELIGIBLE AUX MOLIERES 2026

THEATRE DES 3 CLES – PARIS 35 RUE SEDAINE 75011 Paris 75