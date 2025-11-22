UNE HEURE DE TRANQUILLITE théâtre par Les Pieds au Planchers Montaigu-Vendée
Saint Hilaire de Loulay Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07
.
Saint Hilaire de Loulay Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire piedsauplancher@yahoo.fr
