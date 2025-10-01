Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris
Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 1 octobre 2025.
Des lectures d’albums, des contes, des chansons, des poésies… proposés par les bibliothécaires.
Les prochaines dates :
OCTOBRE :
Les mercredis 1er et 15 octobre
NOVEMBRE :
Les mercredis 12 et 26 novembre
DÉCEMBRE :
Mercredi 10 décembre
À partir de 4 ans – entrée libre – hors vacances scolaires, hors jours fériés
Sur inscription pour les centres de loisirs.
L’heure du conte de la médiathèque Marguerite Duras
Du mercredi 01 octobre 2025 au mercredi 10 décembre 2025 :
mercredi, dimanche
de 15h05 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-01T18:05:00+02:00
fin : 2025-12-10T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-10-01T15:05:00+02:00_2025-10-01T16:00:00+02:00;2025-10-05T15:05:00+02:00_2025-10-05T16:00:00+02:00;2025-10-08T15:05:00+02:00_2025-10-08T16:00:00+02:00;2025-10-12T15:05:00+02:00_2025-10-12T16:00:00+02:00;2025-10-15T15:05:00+02:00_2025-10-15T16:00:00+02:00;2025-10-19T15:05:00+02:00_2025-10-19T16:00:00+02:00;2025-10-22T15:05:00+02:00_2025-10-22T16:00:00+02:00;2025-10-26T15:05:00+02:00_2025-10-26T16:00:00+02:00;2025-10-29T15:05:00+02:00_2025-10-29T16:00:00+02:00;2025-11-02T15:05:00+02:00_2025-11-02T16:00:00+02:00;2025-11-05T15:05:00+02:00_2025-11-05T16:00:00+02:00;2025-11-09T15:05:00+02:00_2025-11-09T16:00:00+02:00;2025-11-12T15:05:00+02:00_2025-11-12T16:00:00+02:00;2025-11-16T15:05:00+02:00_2025-11-16T16:00:00+02:00;2025-11-19T15:05:00+02:00_2025-11-19T16:00:00+02:00;2025-11-23T15:05:00+02:00_2025-11-23T16:00:00+02:00;2025-11-26T15:05:00+02:00_2025-11-26T16:00:00+02:00;2025-11-30T15:05:00+02:00_2025-11-30T16:00:00+02:00;2025-12-03T15:05:00+02:00_2025-12-03T16:00:00+02:00;2025-12-07T15:05:00+02:00_2025-12-07T16:00:00+02:00;2025-12-10T15:05:00+02:00_2025-12-10T16:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras