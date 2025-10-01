Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris

Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 1 octobre 2025.

Des lectures d’albums, des contes, des chansons, des poésies… proposés par les bibliothécaires.

Les prochaines dates :

OCTOBRE :

Les mercredis 1er et 15 octobre

NOVEMBRE :

Les mercredis 12 et 26 novembre

DÉCEMBRE :

Mercredi 10 décembre

À partir de 4 ans – entrée libre – hors vacances scolaires, hors jours fériés

Sur inscription pour les centres de loisirs.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras