Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris
Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 7 janvier 2026.
Des lectures d’albums, des contes, des chansons, des poésies… proposés par les bibliothécaires.
Les prochaines dates :
JANVIER :
Les mercredis 7 et 21 janvier
FEVRIER :
Les mercredis 4 et 18 février
MARS :
Le mercredi 18 mars
AVRIL :
Les mercredis 1er et 15 avril
MAI :
Les mercredis 6 et 20 mai
JUIN :
Les mercredis 3 et 17 juin
À partir de 4 ans – entrée libre – hors vacances scolaires, hors jours fériés
Sur inscription pour les centres de loisirs.
L’heure du conte de la médiathèque Marguerite Duras
Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 17 juin 2026 :
mercredi, dimanche
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-07T16:00:00+01:00
fin : 2026-06-17T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-01-07T15:00:00+02:00_2026-01-07T16:00:00+02:00;2026-01-11T15:00:00+02:00_2026-01-11T16:00:00+02:00;2026-01-14T15:00:00+02:00_2026-01-14T16:00:00+02:00;2026-01-18T15:00:00+02:00_2026-01-18T16:00:00+02:00;2026-01-21T15:00:00+02:00_2026-01-21T16:00:00+02:00;2026-01-25T15:00:00+02:00_2026-01-25T16:00:00+02:00;2026-01-28T15:00:00+02:00_2026-01-28T16:00:00+02:00;2026-02-01T15:00:00+02:00_2026-02-01T16:00:00+02:00;2026-02-04T15:00:00+02:00_2026-02-04T16:00:00+02:00;2026-02-08T15:00:00+02:00_2026-02-08T16:00:00+02:00;2026-02-11T15:00:00+02:00_2026-02-11T16:00:00+02:00;2026-02-15T15:00:00+02:00_2026-02-15T16:00:00+02:00;2026-02-18T15:00:00+02:00_2026-02-18T16:00:00+02:00;2026-02-22T15:00:00+02:00_2026-02-22T16:00:00+02:00;2026-02-25T15:00:00+02:00_2026-02-25T16:00:00+02:00;2026-03-01T15:00:00+02:00_2026-03-01T16:00:00+02:00;2026-03-04T15:00:00+02:00_2026-03-04T16:00:00+02:00;2026-03-08T15:00:00+02:00_2026-03-08T16:00:00+02:00;2026-03-11T15:00:00+02:00_2026-03-11T16:00:00+02:00;2026-03-15T15:00:00+02:00_2026-03-15T16:00:00+02:00;2026-03-18T15:00:00+02:00_2026-03-18T16:00:00+02:00;2026-03-22T15:00:00+02:00_2026-03-22T16:00:00+02:00;2026-03-25T15:00:00+02:00_2026-03-25T16:00:00+02:00;2026-03-29T15:00:00+02:00_2026-03-29T16:00:00+02:00;2026-04-01T15:00:00+02:00_2026-04-01T16:00:00+02:00;2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T16:00:00+02:00;2026-04-08T15:00:00+02:00_2026-04-08T16:00:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00;2026-04-15T15:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T16:00:00+02:00;2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00;2026-04-29T15:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-05-03T15:00:00+02:00_2026-05-03T16:00:00+02:00;2026-05-06T15:00:00+02:00_2026-05-06T16:00:00+02:00;2026-05-10T15:00:00+02:00_2026-05-10T16:00:00+02:00;2026-05-13T15:00:00+02:00_2026-05-13T16:00:00+02:00;2026-05-17T15:00:00+02:00_2026-05-17T16:00:00+02:00;2026-05-20T15:00:00+02:00_2026-05-20T16:00:00+02:00;2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T16:00:00+02:00;2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T16:00:00+02:00;2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T16:00:00+02:00;2026-06-03T15:00:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00;2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00;2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T16:00:00+02:00;2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00;2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras