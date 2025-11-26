Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris

Des lectures d’albums, des contes, des chansons, des poésies… proposés par les bibliothécaires.

Les prochaines dates :

JANVIER :

Les mercredis 7 et 21 janvier

FEVRIER :

Les mercredis 4 et 18 février

MARS :

Le mercredi 18 mars

AVRIL :

Les mercredis 1er et 15 avril

MAI :

Les mercredis 6 et 20 mai

JUIN :

Les mercredis 3 et 17 juin

À partir de 4 ans – entrée libre – hors vacances scolaires, hors jours fériés

Sur inscription pour les centres de loisirs.

L’heure du conte de la médiathèque Marguerite Duras

Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 17 juin 2026 :

mercredi, dimanche

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris