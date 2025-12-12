UNE HEURE POUR COMPRENDRE SON ADO – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

UNE HEURE POUR COMPRENDRE SON ADO Début : 2026-03-21 à 16:00. Tarif : – euros.

Essayons de comprendre nos Ados en 1 Heure. En vrai ça va être une pure dinguerie !Un stand Up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’Ado, ce petit être tout mignon qui peut se transformer en Hulk à la moindre contrariété.Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade !Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en autres le succès : Les Adoleschiants.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33