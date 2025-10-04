Une heure, une œuvre, à partir de 8 ans Médiathèque Châtenay-Malabry

Une heure, une œuvre, à partir de 8 ans Samedi 4 octobre, 17h30 Médiathèque Hauts-de-Seine

Entrée gratuit pour un public adulte et des enfants à partir de 8 ans

Début : 2025-10-04T17:30:00 – 2025-10-04T18:30:00

Fin : 2025-10-04T17:30:00 – 2025-10-04T18:30:00

Nous vous proposons une promenade artistique avec le Musée numérique autour de la thématique du cirque.

Découvrez sur grand écran dans le cadre de la Micro Folie, la diversité des œuvres numériques.

Conférence par l’agence Des mots et des Arts.

Médiathèque 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

