Une heure, Une oeuvre Dans l’intimité sauvage la photographie animalière

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05

A l’occasion de cette soirée, la médiathèque François-Rabelais vous propose une conférence intitulée Dans l’intimité sauvage la photographie animalière animée par Michel Tellia.

Depuis maintenant presque 40 ans, Michel Tellia observe et photographie la nature qui occupe une place prépondérante dans sa vie. Aujourd’hui encore les saisons rythment ses années. Des premiers Perce-neige, au retour joyeux des oiseaux migrateurs, du lever du soleil dans le silence au chant du rossignol, l’automne et ses magnifiques teintes. Sans oublier les créations féeriques des glaces hivernales !

Cueillir ces émotions et les transmettre à travers mes photographies. Michel Tellia. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

English :

To mark the occasion, the Médiathèque François-Rabelais will be hosting a conference entitled Dans l’intimité sauvage la photographie animalière , hosted by Michel Tellia.

L’événement Une heure, Une oeuvre Dans l’intimité sauvage la photographie animalière Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2025-11-26 par BERRY