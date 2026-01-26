Une heure, Une oeuvre Frida Kahlo miroirs d’une âme résiliente Châtillon-sur-Indre

Une heure, Une oeuvre Frida Kahlo miroirs d’une âme résiliente

Dans le cadre du Pôle Culturel du Château, l’Office de Tourisme du Châtillonnais vous propose cette conférence pensée comme un récit, pour mieux comprendre l’artiste, mais aussi la femme, dans toute sa complexité et son humanité.

Attention, il s’agit d’une réédition de la conférence de mars 2024.

On connaît tous le visage de Frida Kahlo. Ses fleurs dans les cheveux, son regard frontal, ses autoportraits puissants. Mais on connaît souvent beaucoup moins la femme et la vie qui se cachent derrière ces images. Cette conférence propose de raconter l’histoire de Frida Kahlo, depuis son enfance jusqu’à ses derniers instants. Une vie marquée très tôt par la maladie, un accident qui bouleverse son corps à jamais, des relations passionnées, des engagements forts… et surtout une création artistique profondément liée à son vécu. À travers ses œuvres, ses mots et son parcours, on découvre comment Frida Kahlo a fait de la douleur une matière artistique, et de la peinture un espace de liberté et d’affirmation de soi. .

As part of the Pôle Culturel du Château, the Office de Tourisme du Châtillonnais (Châtillonnais Tourist Office) presents this lecture, conceived as a narrative, to help you better understand the artist, but also the woman, in all her complexity and humanity.

Please note: this is a re-edition of the March 2024 lecture.

