Une heure, Une oeuvre « Hildegarde von Bingen, conscience inspirée du XIIe s. »

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 19:00:00

2025-11-07

A l’occasion de cette soirée, l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry a le plaisir de vous convier à une conférence animée par Anne Delafosse et Jean-Louis Girault, sur le thème « Hildegarde von Bingen Conscience inspirée du XIIe s. ».

Hildegarde de Bingen (1098-1179) était une abbesse bénédictine allemande, mystique, compositrice, médecin et écrivaine. Figure exceptionnelle du Moyen Âge, elle a laissé une œuvre foisonnante visions spirituelles, traités de médecine et de botanique, lettres et compositions musicales encore jouées aujourd’hui. Elle prônait une approche globale de la santé, reliant le corps, l’âme et la nature. Sa pensée, à la fois scientifique et spirituelle, en fait une femme en avance sur son temps, reconnue aujourd’hui comme sainte et docteure de l’Église. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

English :

On the occasion of this evening, the Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry is pleased to invite you to a conference hosted by Anne Delafosse and Jean-Louis Girault, on the theme: « Hildegarde von Bingen: Inspired Conscience of the 12th century ».

German :

Anlässlich dieses Abends freut sich das Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry, Sie zu einer von Anne Delafosse und Jean-Louis Girault geleiteten Konferenz zum Thema: « Hildegard von Bingen: Inspiriertes Bewusstsein aus dem 12.

Italiano :

In occasione di questa serata, l’Ufficio del Turismo di Châtillonnais en Berry è lieto di invitarvi a una conferenza condotta da Anne Delafosse e Jean-Louis Girault, sul tema: « Hildegarde von Bingen: coscienza ispirata del XII secolo ».

Espanol :

Con motivo de esta velada, la Oficina de Turismo de Châtillonnais en Berry tiene el placer de invitarle a una conferencia a cargo de Anne Delafosse y Jean-Louis Girault, sobre el tema: « Hildegarde von Bingen: la conciencia inspirada del siglo XII ».

