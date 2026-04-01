Une heure, une oeuvre La descente de croix Brioude
Une heure, une oeuvre La descente de croix Brioude samedi 11 avril 2026.
Brioude
Une heure, une oeuvre La descente de croix
Le Doyenné Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Une heure, une oeuvre avec le Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier
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Le Doyenné Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 90 46 84 microfoliebrioude@ville-brioude.fr
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English :
One hour, one work with the Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier
L’événement Une heure, une oeuvre La descente de croix Brioude a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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