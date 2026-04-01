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Une heure, une oeuvre La descente de croix Brioude

Une heure, une oeuvre La descente de croix Brioude samedi 11 avril 2026.

Adresse : Le Doyenné

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-11T10:30:00

Fin : 2026-04-11T

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Brioude

Une heure, une oeuvre La descente de croix

Le Doyenné Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Une heure, une oeuvre avec le Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier
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Le Doyenné Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 90 46 84  microfoliebrioude@ville-brioude.fr

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English :

One hour, one work with the Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier

L’événement Une heure, une oeuvre La descente de croix Brioude a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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