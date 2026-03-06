Une heure, une oeuvre La restauration des peintures monumentales vocation et expertise Châtillon-sur-Indre

Une heure, une oeuvre La restauration des peintures monumentales vocation et expertise

Début : Vendredi 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 19:00:00

2026-03-06

Votre prochain rendez-vous Une Heure, Une Oeuvre à la salle de la Micro-Folie à Châtillon-sur-Indre.

A l’occasion de cette soirée, le centre François-Garnier vous propose une conférence intitulée La restauration des peintures monumentales vocation et expertise animée par Sabine de Freitas.

Formée à l’École du Louvre et à l’Instituto Mexicano de Curaduría y Restauracíon, Sabine de Freitas est restauratrice de peintures murales et bois polychromes depuis près de 30 ans.

Elle a fondé en 2016 avec Corinne Tual le Conservatoire Muro dell’Arte à Orbigny, dans le Sud Touraine, entreprise spécialisée dans la préservation du patrimoine mural monumental, mais aussi dans l’expertise et la recherche. En 2021, Sabine de Freitas a reçu la plus haute distinction dans le domaine de l’artisanat en devenant Maître Artisan d’Art . Lors de cette conférence, elle évoquera les différents aspects de son métier-passion , et son expertise au service de notre patrimoine bâti et peint. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

Your next Une Heure, Une Oeuvre event at the Salle de la Micro-Folie in Châtillon-sur-Indre.

On the occasion of this evening, the Centre François-Garnier will be hosting a lecture entitled La restauration des peintures monumentales vocation et expertise , by Sabine de Freitas.

