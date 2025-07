Une heure, Une oeuvre « Lancosme au XIXe le paysage bouleversé » Châtillon-sur-Indre

Une heure, Une oeuvre « Lancosme au XIXe le paysage bouleversé »

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

A l’occasion de cette soirée, l’office de tourisme a le plaisir de vous convier à une conférence animée par Didier Aine, sur le thème « Lancosme au XIXe le paysage bouleversé ».

La forêt de Lancosme au XIXe siècle, a vu son histoire marquée par la vente du domaine par le comte de Lancosme-Brève à Benoit Crombez. Propriétaire dévoué, grâce à ses efforts et ses investissements, il a contribué à la gestion durable et à la valorisation de ce massif forestier, jouant un rôle clé dans sa préservation et son développement. Cette série d’améliorations débute très vite et le résultat ne se fait pas attendre dans la population la mortalité diminue, les naissances augmentent… Didier Aine, chargé de mission de la SNC Lancosme, amoureux de sa forêt et de la nature va nous dresser les portraits des contributeurs de la renaissance de ce territoire de Lancosme… forêt bouleversée ! .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 75 44

English :

To mark the occasion, the tourist office is pleased to invite you to a talk by Didier Aine, on the theme of « Lancosme in the 19th century: the landscape turned upside down ».

German :

Anlässlich dieses Abends freut sich das Fremdenverkehrsamt, Sie zu einem von Didier Aine geleiteten Vortrag zum Thema: « Lancosme im 19. Jahrhundert: die erschütterte Landschaft » einzuladen.

Italiano :

Per l’occasione, l’Ufficio del Turismo è lieto di invitarvi a una conferenza di Didier Aine sul tema « Lancosme nel XIX secolo: il paesaggio capovolto ».

Espanol :

Para celebrarlo, la Oficina de Turismo tiene el placer de invitarle a una conferencia de Didier Aine sobre el tema « Lancosme en el siglo XIX: el paisaje al revés ».

