Châtillon-sur-Indre

Une heure, une oeuvre Les arts du feu

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Votre prochain rendez-vous Une Heure, Une Œuvre du 3 juillet 2026 à 18h à la salle de la Micro-Folie de Châtillon-sur-Indre. À cette occasion, le centre François-Garnier, dans le cadre du Pôle Culturel du Château, vous propose une conférence consacrée aux arts du feu, présentée par Olivier Genes

Faïence, vitrail, émaux, ferronnerie… Derrière ces savoir-faire aussi variés que fascinants se cache un point commun la maîtrise du feu. Chauffe, cuisson, fusion… autant d’étapes essentielles qui donnent naissance à ces créations d’exception. À travers cette conférence, Olivier Geneste vous propose de partir à la découverte des arts du feu, de leurs origines antiques jusqu’aux évolutions qui continuent aujourd’hui d’inspirer les artistes et artisans contemporains. Une conférence passionnante pour mieux comprendre ces techniques et en apprécier davantage toute la richesse. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Your next event, “%AB Une Heure, Une ?uvre %BB,” on July 3, 2026, at 6:00 p.m. at the Micro-Folie hall in Chétillon-sur-Indre. %C0 On this occasion, the François-Garnier Center, as part of the Château Cultural Hub, invites you to a lecture on the arts of fire, presented by Olivier Genes

L’événement Une heure, une oeuvre Les arts du feu Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-19 par BERRY