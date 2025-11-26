Une Heure, Une Œuvre, Un Vin Fontevraud-l’Abbaye

Une Heure, Une Œuvre, Un Vin

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 18:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-11-26

Et si l’art se dégustait ?

Le musée d’Art moderne de Fontevraud célèbre ses acquisitions avec quatre nouvelles soirées artistiques et œnologiques Une Heure, Une Œuvre, Un Vin.

Plongez dans l’univers d’un chef-d’œuvre raconté par un historien de l’art, dégustez et laissez-vous conter les secrets des fines bulles de Loire et de son terroir.

La rencontre d’une œuvre et d’une cuvée une parenthèse culturelle et conviviale avant les fêtes !

Mercredi 26 novembre

Germaine Richier L’Araignée I (1946) Bronze à patine noire, base en bois

Présentée par Gatien du Bois, chargé de projets au musée

L’Art des Loups Crémant de Loire Domaine des Nerleux

Mercredi 3 décembre

Albert Marquet Une rue (1923) Huile sur carton marouflé sur panneau

Présentée par Aude Le Mercier, chargée de projets au musée

Blanc de Blancs Crémant de Loire Langlois

Mercredi 10 décembre

Léon Bonvin Femme à l’ouvrage dans l’auberge à Vaugirard (1856) Plume et encre brune, lavis brun et gris, aquarelle, gouache et rehauts de gomme arabique & Jeune garçon lisant (1857) Pierre noire avec rehauts de gomme arabique

Présentées par Dominique Gagneux, conservatrice générale du patrimoine et directrice du musée

Les Quarts Saint Vincent Saumur brut Clos de l’Écotard

Mercredi 17 décembre

Jean Lurçat Le Bois (1947) Tapisserie d’Aubusson

Présentée par Dominique Gagneux, conservatrice générale du patrimoine et directrice du musée

Trésor Saumur brut Bouvet Ladubay

PRECISIONS HORAIRES

Du 26/11 au 17/12/2025 le mercredi à partir de 18h30. .

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@fontevraud.fr

English :

What if art could be tasted?

The Musée d?Art Moderne de Fontevraud celebrates its acquisitions with four new artistic and ?nological evenings: Une Heure, Une ?uvre, Un Vin.

German :

Und wenn die Kunst verkostet wird?

Das Museum für Moderne Kunst in Fontevraud feiert seine Neuerwerbungen mit vier neuen künstlerischen und ?nologischen Abenden Une Heure, Une ?uvre, Un Vin (Eine Stunde, ein Werk, ein Wein).

Italiano :

E se l’arte potesse essere degustata?

Il Musée d’Art Moderne de Fontevraud celebra le sue acquisizioni con quattro nuove serate artistiche e tecnologiche: Une Heure, Une ?uvre, Un Vin.

Espanol :

¿Y si el arte se pudiera degustar?

El Museo de Arte Moderno de Fontevraud celebra sus adquisiciones con cuatro nuevas veladas artísticas y tecnológicas: Une Heure, Une ?uvre, Un Vin.

L’événement Une Heure, Une Œuvre, Un Vin Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-10-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME