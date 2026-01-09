Une heure, une œuvre villes et campagnes dans l’imaginaire de Piranèse Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Une heure, une œuvre villes et campagnes dans l’imaginaire de Piranèse

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Piranèse, célèbre architecte et graveur italien, a représenté dans ses œuvres une campagne et une architecture romaines magnifiées par son imagination. Découvrez une sélection de ses gravures choisies dans la collection de livres anciens conservés à la Médiathèque.

Mezzanine | ados/adultes, sur inscription .

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

