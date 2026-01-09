Une heure, une œuvre villes et campagnes dans l’imaginaire de Piranèse Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
Une heure, une œuvre villes et campagnes dans l’imaginaire de Piranèse Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan samedi 24 janvier 2026.
Une heure, une œuvre villes et campagnes dans l’imaginaire de Piranèse
Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Piranèse, célèbre architecte et graveur italien, a représenté dans ses œuvres une campagne et une architecture romaines magnifiées par son imagination. Découvrez une sélection de ses gravures choisies dans la collection de livres anciens conservés à la Médiathèque.
Mezzanine | ados/adultes, sur inscription .
Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une heure, une œuvre villes et campagnes dans l’imaginaire de Piranèse
L’événement Une heure, une œuvre villes et campagnes dans l’imaginaire de Piranèse Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Mont-de-Marsan