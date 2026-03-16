Une hirondelle ne fait pas le printemps. Annette Messager Musée de la Chasse et de la Nature Paris

Un bestiaire des passions humaines

Plus de 80 œuvres sont déployées dans une quinzaine de salles, au fil d’un parcours thématique (transports amoureux, capture et captivité, sang des bêtes, sauvagerie domestiquée…) où installations majeures, œuvres emblématiques et pièces inédites dialoguent avec les collections du musée.

Un angle inédit : l’animalité comme clé de lecture

Pour la première fois, l’œuvre d’Annette Messager est abordée à la lumière de l’animalité. Figure pourtant constante de son travail depuis les années 1970, la figure animale n’avait jamais fait l’objet d’une telle exploration. Le monde animal y devient miroir des passions et des pulsions humaines : ils nous ressemblent, nous parodient, nous révèlent.

Un parcours international

Lauréate du Lion d’or à la Biennale de Venise en 2005 et du Praemium Imperiale en 2016, Annette Messager a fait l’objet d’expositions majeures dans les plus grandes institutions internationales : le MoMA de New York, le Centre Pompidou à Paris, la Hayward Gallery de Londres, le Mori Art Museum de Tokyo ou encore le Tel Aviv Museum of Art. Cette exposition au Musée de la Chasse et de la Nature s’inscrit dans cette reconnaissance mondiale, en offrant à l’artiste l’un des cadres les plus singuliers qui soit.

Exposition réalisée avec le concours d’Annette Messager, de la Galerie Marian Goodman Paris, de Sèvres – Manufcature et Musée nationaux

Commissaire de l’expsoiton : Colin Lemoine

Figure incontournable de l’art contemporain international, Annette Messager investit pour la première fois le Musée de la Chasse et de la Nature.

Du mardi 14 avril 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

mercredi

de 11h00 à 21h30

mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

payant

De 0 à 13,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

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Musée de la Chasse et de la Nature 62, rue des Archives 75003 Paris



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