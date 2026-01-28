Une histoire à conter Artannes-sur-Indre

Une histoire à conter

3 Rue des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 10:30:00

2026-02-11

Une histoire à conter

Le mercredi 11 février 2026 de 10h00 à 10h30

Une heure du conte ouverte à tous les enfants !

La bibliothèque de Thilouze propose un temps pour écouter des histoires et découvrir le plaisir des livres et de la lecture.

Animation gratuite pour les enfants de 4 à 9 ans

3 Rue des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

English :

A story to tell

Wednesday, February 11, 2026 from 10:00 to 10:30 a.m

A story time open to all children!

The Thilouze library offers a time to listen to stories and discover the pleasure of books and reading.

Free activities for children aged 4 to 9

