Une Histoire à Conter Bibliothèque Thilouze mercredi 15 octobre 2025.

2 Rue des Lavandières Thilouze Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 10:30:00

2025-10-15

La bibliothèque de Thilouze propose aux enfants un temps pour écouter des histoires et découvrir le plaisir des livres et de la lecture.

Mercredi 15 octobre 2025 à 10h (durée 30 minutes)

Animation gratuite Entrée libre

Mercredi 15 octobre 2025

à 10h (durée 30 minutes)

Animation gratuite, ouverte à tous les enfants de 4 à 9 ans

Entrée libre .

2 Rue des Lavandières Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 89 94 bibliotheque.thilouze@wanadoo.fr

English :

Une Histoire à Conter Library

The Thilouze library offers children a chance to listen to stories and discover the pleasure of books and reading.

The next appointment is set for

Wednesday, October 15, 2025 at 10 a.m. (duration 30 minutes)

Free admission

German :

Eine Geschichte zum Erzählen Bibliothek

Die Bibliothek von Thilouze bietet Kindern Zeit, um Geschichten zu hören und die Freude an Büchern und am Lesen zu entdecken.

Der nächste Termin ist am

Mittwoch, den 15. Oktober 2025 um 10 Uhr (Dauer 30 Minuten)

Kostenlose Animation Freier Eintritt

Italiano :

Una storia da raccontare Biblioteca

La biblioteca di Thilouze offre ai bambini la possibilità di ascoltare storie e scoprire il piacere dei libri e della lettura.

Il prossimo evento è previsto per

Mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 10 (durata 30 minuti)

Ingresso libero

Espanol :

Une Histoire à Conter Biblioteca

La biblioteca de Thilouze ofrece a los niños la posibilidad de escuchar cuentos y descubrir el placer de los libros y la lectura.

La próxima reunión está prevista para

Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 10.00 horas (duración 30 minutos)

Entrada gratuita

L’événement Une Histoire à Conter Bibliothèque Thilouze a été mis à jour le 2025-10-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme