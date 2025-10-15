Une Histoire à Conter Bibliothèque Thilouze
La bibliothèque de Thilouze propose aux enfants un temps pour écouter des histoires et découvrir le plaisir des livres et de la lecture.
Le prochain rendez-vous est fixé le
Mercredi 15 octobre 2025
à 10h (durée 30 minutes)
Animation gratuite, ouverte à tous les enfants de 4 à 9 ans
Entrée libre .
2 Rue des Lavandières Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 89 94 bibliotheque.thilouze@wanadoo.fr
English :
Une Histoire à Conter Library
The Thilouze library offers children a chance to listen to stories and discover the pleasure of books and reading.
The next appointment is set for
Wednesday, October 15, 2025 at 10 a.m. (duration 30 minutes)
Free admission
German :
Eine Geschichte zum Erzählen Bibliothek
Die Bibliothek von Thilouze bietet Kindern Zeit, um Geschichten zu hören und die Freude an Büchern und am Lesen zu entdecken.
Der nächste Termin ist am
Mittwoch, den 15. Oktober 2025 um 10 Uhr (Dauer 30 Minuten)
Kostenlose Animation Freier Eintritt
Italiano :
Una storia da raccontare Biblioteca
La biblioteca di Thilouze offre ai bambini la possibilità di ascoltare storie e scoprire il piacere dei libri e della lettura.
Il prossimo evento è previsto per
Mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 10 (durata 30 minuti)
Ingresso libero
Espanol :
Une Histoire à Conter Biblioteca
La biblioteca de Thilouze ofrece a los niños la posibilidad de escuchar cuentos y descubrir el placer de los libros y la lectura.
La próxima reunión está prevista para
Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 10.00 horas (duración 30 minutos)
Entrada gratuita
