Une histoire à dessiner, une mémoire à écrire : « Simone Veil. Mes sœurs et moi » Mémorial de la Shoah Paris
Une histoire à dessiner, une mémoire à écrire : « Simone Veil. Mes sœurs et moi » Mémorial de la Shoah Paris mercredi 25 février 2026.
À l’issue de la visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi, les participants retracent le destin de la famille Jacob. Les adultes s’initient à l’écriture épistolaire tandis que les enfants illustrent par une planche de BD un épisode marquant de la vie de la famille Jacob.
Informations
Durée : 2h30.
Pour les familles, enfant à partir de 10 ans.
Dans cet atelier, adultes et enfants participent à une activité complémentaire. Chacun des participants doit réserver sa place.
Pendant les vacances de février, pour les familles (enfant à partir de 10 ans).
Le mercredi 25 février 2026
de 14h00 à 16h30
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-25T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-25T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T16:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire