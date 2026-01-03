À l’issue de la visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi, les participants retracent le destin de la famille Jacob. Les adultes s’initient à l’écriture épistolaire tandis que les enfants illustrent par une planche de BD un épisode marquant de la vie de la famille Jacob.

Informations Durée : 2h30.

Pour les familles, enfant à partir de 10 ans.

Dans cet atelier, adultes et enfants participent à une activité complémentaire. Chacun des participants doit réserver sa place.

Pendant les vacances de février, pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

Le mercredi 04 mars 2026

de 14h00 à 16h30

payant

Tarif : 6€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

