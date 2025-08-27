UNE HISTOIRE AUTRICHIENNE Fécamp

UNE HISTOIRE AUTRICHIENNE Fécamp vendredi 13 mars 2026.

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

dès 15 ans durée 1h10

Dans le cadre du festival Déviations #3 Le Volcan, Scène nationale du Havre

Le point de départ se situe dans l’histoire familiale d’Arno Wögerbauer, membre de la compagnie Les Maladroits. Son grand-oncle autrichien, adolescent dans les années 30, rejoint les jeunesses hitlériennes. Nazi convaincu, il s’enrôle dans l’armée allemande à la fin de la guerre. Homosexuel, cet homme devient socialiste et représente la classe moyenne aisée des années 1950-1960. Les questions liées à l’embrigadement, au choix d’opinions ainsi que le sentiment de honte d’un enfant vis-à-vis de sa famille sont au cœur de cette nouvelle création. Une Histoire autrichienne est un spectacle de théâtre pour un comédien… et une meute de chiens miniatures.

> Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

> Un atelier théâtre d’objets est proposé le jeudi 12 mars de 18h à 20h.

DISTRIBUTION

Texte Marion Solange-Malenfant

Mise en scène Benjamin Ducasse, Arno Wögerbauer

Interprétation Arno Wögerbauer

Compagnie Les Maladroits

PRODUCTION

Production Compagnie Les Maladroits

Coproduction Le Sablier, CNMa à Ifs / Le Mouffetard, CNMa à Paris / Mixt Terrain d’arts en Loire-Atlantique à Nantes / Le THV, Scène conventionnée de Saint-Barthélemy-d’Anjou / Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin / Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène nationale / Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp / L’Archipel, Scène conventionnée de Granville / Le Périscope, Scène conventionnée de Nîmes / Théâtre du Pays de Morlaix, Scène conventionnée. .

