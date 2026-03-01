Une histoire d’amours : concert participatif au Théâtre Douze Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS

Une histoire d’amours – Un song-trip avec Lou Casa – concert participatif

Un concert unique à chaque occasion, dont le fil rouge se nourrit des témoignages du public reçus en amont.

Tous donnés à lire pendant la soirée, plusieurs seront diffusés en

concert, se combinant au large répertoire de Lou Casa : ses chansons, ou

celles d’artistes tels que Barbara, Brel, Higelin, Johnny,… ou plus récents tels que Camélia Jordana, Arlt, Maggy Bolle…

Vivement salué par les médias (Le Monde, Télérama, L’Obs’,…) et le

public, Lou Casa nous propose là un spectacle original et rythmé, entre profondeur et dérision !

Marc Casa : chant, percussions

Julien Aellion : basse électrique, chœurs

Stéphane Gasquet : piano, orgue, tom bass, chœurs

Musique et Arrangements : Marc Casa, Julien Aellion et Stéphane Gasquet

Regard extérieur spectacle et écriture : Jérôme « Ignatus » Rousseau

Coup de coeur Avignon 2024

APPEL A PARTICIPATION !

Pour participer, envoyez à l’adresse loucasadi@gmail.com, par écrit et d’ici le 15 mars, vos réponses courtes et spontanées à des questions parmi les suivantes :

Dans ce monde, ce qui vous apporte le plus de joie, d’émerveillement ?

Ce qui vous peine le plus ?

Un moment de fraternité/sororité, de solidarité qui vous a ému ?

Avez-vous des anecdotes préférées à propos de vos enfants ou de vous ?

Une anecdote cocasse ou sensible au cours de votre parcours sentimental, sensuel ?

Que vous évoque le mot « solitude » ?

Compléter : « Notre époque résonne comme … ? »

Un souvenir d’un moment « macho » de votre vie ?

Qu’est-ce que l’amour ?

Une autre anecdote sensible de vie, profonde ou rigolote, ou un souvenir que vous aimeriez exprimer avec nous ?

En public, les participants pourront choisir que leurs expressions soient anonymes ou les signer.

Le jeudi 26 mars 2026

de 20h30 à 21h50

payant

Tarif plein : 19 euros

Tarif réduit : 16 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

