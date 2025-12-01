Une Histoire de Didon et Enée Dijon

Une Histoire de Didon et Enée

Le Songe du Roi est un ensemble de musique baroque domicilié à Dijon et fondé par Patrick Heilmann (claveciniste, continuiste, flûtiste à bec et chef de chœur). Composé d’un ensemble vocal, d’un grand chœur et de diverses formations instrumentales, il adopte une géométrie variable lui permettant d’aborder l’ensemble des genres musicaux des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles (musique vocale, musique de chambre, répertoire orchestral, etc.). Cette flexibilité accompagne la démarche de recherche menée par l’ensemble sur les moyens de valoriser, aujourd’hui, les richesses de ce répertoire ancien.

Le grand choeur et l’orchestre de l’ensemble baroque Le Songe du Roi (50 personnes sur scène), dirigé par Patrick Heilmann, vous propose une adaptation originale du célèbre opéra de Henri Purcell Didon et Enée. Entremêlant musique et théâtre, ce spectacle raconte, sur le ton piquant et léger du comédien Boris Winter, la mythologique histoire d’amour entre la reine de Carthage et le fondateur de Rome. Cette soirée vous plongera, avec les mots d’aujourd’hui et des musiciens de premier ordre, dans l’univers d’un des plus grands compositeurs du 17e siècle en passant du rire aux larmes. .

