Une histoire de django Salle de spectacle la luna negra Bayonne

Une histoire de django

Salle de spectacle la luna negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Plongez dans l’univers flamboyant de Django Reinhardt, le maître incontesté du jazz manouche, à travers un spectacle musical et narratif qui retrace sa vie trépidante !

Une Histoire de Django vous emportera dans un tourbillon de mélodies envoûtantes et de récits captivants, évoquant les aventures rocambolesques et les compositions inoubliables de ce génie musical.

Des textes jubilatoires et ludiques racontent quelques anecdotes croustillantes sur Django et l’histoire du 20e siècle.

Les quatre musiciens du groupe interprètent avec finesse et brio les compositions de Django ainsi que les grands standards du swing, réservant au passage quelques surprises. .

