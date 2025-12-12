UNE HISTOIRE DE DJANGO – LA LUNA NEGRA Bayonne

UNE HISTOIRE DE DJANGO Début : 2026-01-09 à 15:00. Tarif : – euros.

Plongez dans l’univers flamboyant de Django Reinhardt, le maître incontesté du jazz manouche, à travers un spectacle musical et narratif qui retrace sa vie trépidante ! Une Histoire de Django vous emportera dans un tourbillon de mélodies envoûtantes et de récits captivants, évoquant les aventures rocambolesques et les compositions inoubliables de ce génie musical.durée de 1h20 pour tout public.Des textes jubilatoires et ludiques racontent quelques anecdotes croustillantes sur Django et l’histoire du 20e siècle.Les quatre musiciens du groupe interprètent avec finesse et brio les compositions de Django ainsi que les grands standards du swing, réservant au passage quelques surprises.Geoffroy BOIZARD à la guitare.David ABEIJON au violonRobin DIETRICH à la guitareJérémy TEULADE à la contrebasse

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64