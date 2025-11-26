Une histoire de fou débat avec Robert Guédiguan Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Une histoire de fou débat avec Robert Guédiguan

Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 16:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Film et débat avec Robert Guédiguian, réalisateur français d’origine arménienne, figure emblématique du cinéma social français contemporain au cinéma l’Eldorado.

Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com

English :

Film and debate with Robert Guédiguian, French director of Armenian origin and a leading figure in contemporary French social cinema, at the Eldorado cinema.

German :

Film und Diskussion mit Robert Guédiguian, französischer Regisseur armenischer Herkunft und Symbolfigur des zeitgenössischen französischen Sozialkinos, im Kino l’Eldorado.

Italiano :

Film e dibattito con Robert Guédiguian, regista francese di origine armena e figura di spicco del cinema sociale francese contemporaneo, al cinema Eldorado.

Espanol :

Película y debate con Robert Guédiguian, director francés de origen armenio y figura destacada del cine social francés contemporáneo, en el cine Eldorado.

