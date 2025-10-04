Une histoire de fous : Kidnapping Inc., de Bruno Mourral Bfm centre-ville / Auditorium Clancier Limoges

Accès libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du focus sur Haïti, projection en avant-première française du film de fiction Kidnapping Inc. de Bruno Mourral. Avec Jasmuel Andri, Rolaphton Mercure, Gessica Geneus – 1h 47 – En créole sous-titré français.

À Port-au-Prince, le fils d’un riche candidat à la présidence vient d’être enlevé par deux gangsters amateurs qui doivent le livrer à leur impitoyable patron.

Projection suivie d’une présentation du film et des coulisses du tournage par Rolaphton Mercure.

Bfm centre-ville / Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Biblis en folie 2025

©Kidnapping Inc. Sundance