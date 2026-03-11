Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Plus d’infos à venir. Bruno Laurioux est professeur émérite d’histoire du Moyen Âge et de l’alimentation à l’université de Tours, président de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation, et auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’alimentation.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

