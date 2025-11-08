Une « Histoire de la mer », 4000 ans d’histoire(s), d’explorations et de connaissances… Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Une « Histoire de la mer », 4000 ans d'histoire(s), d'explorations et de connaissances… Bibliothèque Germaine Tillion Paris samedi 8 novembre 2025.

Voyages, commerce, guerres, pêches… L’humanité a toujours entretenu une relation étroite avec la mer. Nous avons cherché à l’explorer, la conquérir, l’exploiter, sans jamais parvenir à la dominer, ni à la connaître tout à fait. Elle a inspiré nos imaginaires, nos croyances et façonné nos modes de vie. Elle est une actrice de bien des moments importants de notre histoire : l’émergence de la démocratie chez les Grecs, les tentatives de conquête du Japon par les Mongols de Kubilaï Khan, les Grandes Découvertes, le premier tour du monde effectué par une femme, la Française Jeanne Barret, les « fortunes de mer » emblématiques…

L’histoire de la mer est un condensé d’épopées.

Cette exposition a pour ambition de mettre en scène son importance dans notre histoire commune. Composée de planches tirées de l’album Histoire de la mer, elle est une ode à sa beauté, à sa puissance et aux relations que les humains ont de tout temps entretenues avec elle, à l’influence qu’elle a eue dans tous les domaines, l’histoire, la politique, la littérature, les relations entre les peuples, le commerce, l’écologie…

L’album dessiné Histoire de la mer a été conçu par Matz, Jörg Mailliet, Olivier Chaline et François Lefèvre, aux éditions Les Arènes en association avec la Direction des relations science, culture et société de Sorbonne Université.

La bibliothèque Germaine Tillion ne met pas Paris en bouteille mais, en toute simplicité, la mer sur ses cimaises…

C’est à voir du 8 novembre au 3 janvier.

Du samedi 08 novembre 2025 au samedi 03 janvier 2026 :

gratuit

L’exposition est visible aux jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Tout public.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris