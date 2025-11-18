Une histoire de l’assurance chômage depuis 1945 Maison des Hommes et des Techniques Nantes
Une histoire de l’assurance chômage depuis 1945 Maison des Hommes et des Techniques Nantes mercredi 10 décembre 2025.
Une histoire de l’assurance chômage depuis 1945 Mercredi 10 décembre, 17h30 Maison des Hommes et des Techniques Loire-Atlantique
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-10T17:30:00 – 2025-12-10T18:30:00
Fin : 2025-12-10T17:30:00 – 2025-12-10T18:30:00
Historien du droit et des institutions et maitre de conférences à Nantes Université, Jean-Baptiste Masméjan s’est spécialisé en histoire du droit social et de la santé. Il est l’auteur de plusieurs études sur le rapport de l’état à la grande précarité. Il interviendra sur une grande oubliée des ordonnances de 1945 : l’assurance chômage.
Maison des Hommes et des Techniques 2B Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240082022 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mht-nantes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-hommes-techniques.fr/conferences-pour-les-80-ans-de-la-securite-sociale/ »}]
Jean-Baptiste Masméjan interviendra, lors de cette conférence, sur une grande oubliée des ordonnances de 1945 : l’assurance chômage. Une présentation d’un aspect de la sécu mêlant histoire et droit. histoiresociale sécuritésociale
MHT/AHCNN