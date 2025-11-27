Une histoire de Louis Braille Le Diapason Rennes

Une histoire de Louis Braille Le Diapason Rennes Jeudi 27 novembre, 17h30, 20h30 Ille-et-Vilaine

Etudiant.e : Gratuit ; Demandeur d’emploi : 4€ ; Personnel de l’université : 10€ ; Plein tarif : 15€

Bicentenaire de la création du Braille. Spectacle, table ronde, ateliers

### **Une histoire de Louis Braille**

**Dans le cadre du bicentenaire de la création du Braille.**

**Le service culturel propose une soirée théâtre avec la pièce « Le Verso des images ». Précédée d’ateliers et d’une table ronde.**

Nous célébrerons aussi le mathématicien Louis Antoine, que l’Université de Rennes a accueilli au début du XXè siècle. Le professeur aveugle est à l’origine de la création du « chiffre Antoine », autrement dit « le braille des maths ».

**/// Spectacle : Le Verso des images, une histoire de Louis Braille de 20h30 à 22h30, Le Diapason**

Librement inspiré de l’histoire de Louis Braille, ce récit poignant révèle combien le besoin de communiquer est essentiel et universel. Il nous raconte l’espoir et la lutte fragile de cet enfant aveugle pour accéder aux livres et aux écritures, à l’émancipation, toujours menacée.

Ce spectacle, à la riche partition sonore et musicale, intègre au cœur même de l’écriture une audio description sensible permettant de le rendre directement accessible aux enfants et aux adultes en situation de déficience visuelle. [https://www.atelierhorschamp.org/au-verso-des-images](https://www.atelierhorschamp.org/au-verso-des-images)

« Bord de scène » avec les comédiens de 21h40 à 22h10.

**/// Ateliers et stands de 17h30 à 20h, cafétéria du Diapason**

Atelier découverte du Braille, présentation du chiffre Antoine et démonstrations par l’IRMAR, présentation de maquettes réalisées par des classes de 6ème en mathématiques, à destination d’élèves déficients visuels et non-voyants, et du robot Thymio par le collège Les Ormeaux de Rennes, démonstration de la BrailleRAP (embosseuse braille en Open Source). Présence du PVE et du pôle handicap.

**/// Table ronde : “L’accessibilité dans l’enseignement supérieur, hier et aujourd’hui” de 18h30 à 19h15, hall du Diapason.** Echanges animés par Justine Caurant.

Avec Cédric Bréluzeau (Dir. De la DSI), sur les questions de l’accessibilité des contenus d’enseignements

François le Berre, consultant de la DSI, lui-même non-voyant

Priscille Hébert (SUPTICE)

Jean-Pierre Escoffier, ancien enseignant de l’UR1, spécialiste d’histoire des mathématiques et de la vie et des travaux de Louis Antoine

https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.billetweb.fr/le-verso-des-images-une-histoire-de-louis-braille

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr