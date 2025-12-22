Une histoire de oufs (théâtre), Rilly-sur-Vienne

Une histoire de oufs (théâtre)

Rue Saint-Martin Rilly-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : 9 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : Dimanche 2026-01-23

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Nouvelle saison pour la troupe théâtrale de Rilly-sur-Vienne, avec la comédie déjantée Une histoire de oufs de Pierre Sauvil.

En première partie, Interview d’une star de la télé-réalité de Esteban Lemaire.

Nouvelle saison pour la troupe théâtrale de Rilly-sur-Vienne, avec la comédie déjantée Une histoire de oufs de Pierre Sauvil.

À cause d’un malentendu, un vent de folie souffle soudain sur un appartement un homme est obligé de faire croire

qu’il est une femme… Rires assurés !

En première partie, Interview d’une star de la télé-réalité de Esteban Lemaire.

En direct, le public assiste à l’interview d’une star de la télé-réalité… avec le vocabulaire et les situations qui vont avec…

1€ reversé sur chaque entrée à l’association Un sourire pour tous

Attention cette année, les séances des deux premiers samedis sont à 14h30.

Réservation conseillée. 9€.

Rue Saint-Martin Rilly-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 39 25

