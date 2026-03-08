Une histoire de plumes De natura rerum Arles

Une histoire de plumes

Samedi 11 avril 2026 de 18h à 20h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Pour la publication de la correspondance inédite entre la poétesse de Manosque, Lazarine Nègre, et Frédéric Mistral, un ouvrage posthume de Claire Frédéric, les éditeurs du volume seront présents.

Rencontre avec les éditeurs Dominique Dattola et Philippe Rigaud.

En 1986, Claire Frédéric publiait chez Alpes de Lumière la première biographie de la poétesse manosquine Lazarine Nègre (1848-1899).

Elle s’attelait à une suite consacrée à la correspondance en langue provençale entre la Muse du Mont d’Or et le Maître du Félibrige, Frédéric Mistral.

Claire Frédéric nous quittait en 2015, laissant un travail conséquent mais inachevé auquel l’équipe des éditions de La Bregandaio (Dominique Dattola, François Malabave, Felip Rigaud et Renaud Arrighi) a consacré une année de travail méticuleux, afin de publier un ouvrage bilingue et documenté Une Histoire de Plumes, qui paraît le 2 avril 2026. .

De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the publication of the unpublished correspondence between Manosque poetess Lazarine Nègre and Frédéric Mistral, a posthumous work by Claire Frédéric, the volume’s publishers will be present.

L’événement Une histoire de plumes Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles