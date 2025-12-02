Une histoire de Rémalard Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Une histoire de Rémalard

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dès la Préhistoire, le point de passage de l’Huisne et la topographie favorisent l’installation humaine en ce lieu qui va devenir Rémalard. En chemin, nous croiserons Guillaume le Conquérant, Sully, Helvétius…

Conférence en images, sur inscription.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

